Çin, Genç Bilim ve Teknoloji Uzmanlarına Yönelik Yeni Vize Kategorisi Getiriyor

Çin, yabancı genç bilim ve teknoloji yeteneklerine yönelik 'K vizesi' uygulamasını başlatıyor. Yeni düzenleme, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de genç bilim ve teknoloji yeteneklerine yönelik yeni bir vize kategorisi uygulamaya konulacak.

Çin Başbakanı Li Qiang, yabancıların ülkeye giriş ve çıkışlarının yönetimine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılması kararının yürürlüğe sokulmasına yönelik Devlet Konseyi kararnamesini imzaladı.

Devlet Konseyi'nin bu kararı doğrultusunda umuma mahsus vize kategorilerine "K vizesi" dahil edilecek. K vizesi, uygun şartları taşıyan genç bilim ve teknoloji uzmanlarına verilecek.

Bu vizeye başvuracak kişilerin, ilgili Çin makamlarının belirlediği nitelik ve gereklilikleri karşılaması ve gerekli belgeleri sunması gerekecek.

Düzenleme, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
