Çin Gemi İnşa Şirketleri Dünya Liderliğini Sürdürüyor

Gemi inşasında en büyük pazar payını alan ve üst düzey gemi modelleriyle çığır açan Çin, 2022'de de dünyanın lider gemi üreticisi olmaya devam etti.

Gemi inşasında en büyük pazar payını alan ve üst düzey gemi modelleriyle çığır açan Çin, 2022'de de dünyanın lider gemi üreticisi olmaya devam etti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre ülke, küresel üretimin yüzde 47,3'üne katkıda bulunarak, yeni siparişlerin yüzde 55,2'sini alarak ve bekleyen siparişlerin yüzde 49'una sahip olarak üç önemli gösterge açısından dünyada ilk sırada yer aldı.

Çin'in gemi inşa şirketleri de yüksek kaliteli gemi pazarında yer edinmek için stratejik adımlar attı.

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Rongcheng kentinde yerleşik Huanghai Gemi İnşa Limited Şirketi, çeşitli türlerde 50 adet gemi inşa ediyor. Şirket sözleşmelerinin değeri ise 5 milyar yuana (741,5 milyon ABD doları) ulaşıyor.

SES 1 (Çince): CHANG JUNDE, Huanghai Gemi İnşa Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı:

"Ro-ro (araçların gemilere yüklenmesine izin veren sistem) yolcu gemileri, ro-ro gemileri, okyanus mühendisliği gemileri, okyanus balıkçılığı gemileri ve Antarktik kril balıkçılığı ve işleme gemileri konusundaki Ar-Ge çalışmalarımızı artırmaya devam edeceğiz. Dönüşümü gerçekleştirmek için bağımsız teknoloji, akıllı imalat ve ürün farklılaşmasına odaklanacağız."

Çığır açan bir yelken tasarımına sahip son derece büyük ham petrol gemisi (VLCC) Yeni Aden, geçen yıl Çin'in kıyı kenti Dalian'daki müşterisine teslim edildi.

SES 2 (Çince): Lİ JİMİNG, Dalian Gemi İnşa Endüstrisi Limited Şirketi VLCC Proje Yöneticisi:

"Metalik olmayan karbon fiber malzeme kullandık. Öncelikle bu malzeme, geminin genel ağırlığını azaltıyor ve kurulum ve kullanımda birtakım maliyet düşüşleri sağlıyor. İki çift yelken, büyük ölçüde enerji tasarrufuna imkan veriyor."

Çinli gemi inşa şirketleri 2022'ye kadar art arda 13 yıldır küresel piyasalarda en büyük paya sahip olmayı başardı. Altı şirket, dünyanın en iyi 10 gemi inşa şirket arasında kendine yer buldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'den bildiriyor. (XHTV)