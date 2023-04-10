Çin Gemi İnşa Şirketi Cssc, Fransa İçin 16 Büyük Konteyner Gemisi İnşa Edecek

TİANJİN, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC), Fransız CMA CGM Grubu ile 16 büyük konteyner gemisi üretmek üzere işbirliği anlaşması imzaladı.

Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin Belediyesi'ne bağlı Tianjin Limanı'nın Beijiang Liman Bölgesi'ndeki bir konteyner gemisinin havadan çekilmiş fotoğrafı, 9 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

TİANJİN, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC), Fransız CMA CGM Grubu ile 16 büyük konteyner gemisi üretmek üzere işbirliği anlaşması imzaladı.

21 milyar yuan (yaklaşık 3 milyar ABD doları) değerindeki bu anlaşma, Çin'in gemi inşa sektörü tarafından konteyner gemisi üretimi için imzalanan tek seferdeki en büyük çaplı sipariş olarak rekor kırdı.

Sipariş, ağırlıklı olarak metanolle çalışan 12 adet 15.000 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) çift yakıtlı büyük konteyner gemisi ve ağırlıklı olarak sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışan 4 adet 23.000 TEU'luk büyük konteyner gemisinden oluşuyor.

CSSC, metanolle çalışan gemilerin her birinin 366 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğinde olduğunu ve 156.000 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandığını kaydetti.

Bu aynı zamanda Çinli grubun bu tür metanol yakıtlı konteyner gemileri üretmek için aldığı ilk sipariş oldu. Bağımsız geliştirilen bu gemiler, tüm yolculuk boyunca net sıfır karbon emisyonuna ulaşabiliyor.