Çin, Gelişmekte Olan Ülkelerin İklim Finansmanı Talebini Destekliyor

ŞEYH, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in iklim değişikliği özel elçisi Xie Zhenhua Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin'in, gelişmekte olan ülkelerin, özellikle de savunmasız olanların, iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili olarak zengin ülkelerden kayıp ve zarar fonlarına başvurma...

ŞARM EL-ŞEYH, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in iklim değişikliği özel elçisi Xie Zhenhua Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin'in, gelişmekte olan ülkelerin, özellikle de savunmasız olanların, iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili olarak zengin ülkelerden kayıp ve zarar fonlarına başvurma talebini desteklediğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olan Xie, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) devam eden 27. oturumunda düzenlediği basın toplantısında bazı açıklamalarda bulundu.

Gelişmekte olan bir ülke olarak Çin'in de bu yıl iklim felaketleri nedeniyle büyük kayıplara uğradığını söyleyen Xie, "Diğer gelişmekte olan ülkelerin acılarını görünce onların duygularının tamamen farkına varıyoruz ve taleplerini destekliyoruz" dedi.

Xie, kayıp ve hasar sorununun çözümünün açık olduğuna, bu çözümün UNFCCC, Paris Anlaşması ve Kyoto Protokolü tarafından oluşturulan ve tümü bilimsel araştırmalara ve tarihsel sorumluluklara dayanan "ortak ama farklılaştırılmış sorumluluklar" ilkesi olduğuna dikkat çekti.

"Çin, zorunlu olmamakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerin Güney-Güney işbirliği yoluyla uyum sağlama yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya isteklidir" diye konuşan Xie, Çin'in gelişmekte olan ülkelere uyum ve hafifletme için 2 milyar yuan (yaklaşık 275,8 milyon ABD doları) sağladığını belirtti.

Xie, gelişmiş ülkeleri, on yıldan uzun bir süre önce Kopenhag İklim Değişikliği Konferansı'nda gelişmekte olan ülkelere yılda 100 milyar ABD doları sağlama taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

Çin iklim elçisi, "Gelişmiş ülkelerin 2009'daki Kopenhag konferansında yıllık 100 milyar ABD doları sözü vermesinden bu yana 13 yıl geçti, ancak şimdiye kadar taahhütlerini yerine getirmediler" dedi.

Xie, gelişmiş ülkelere bu yıl 100 milyar dolar tahsis etmelerini ve gerektiğinde 2025'ten sonra daha fazla fon sağlamak için bir zaman çizelgesi ve yol haritası belirlemelerini önerdi.

Çin iklim elçisi, gelişmiş ülkeleri Paris Anlaşması'nı rafa kaldırmak yerine tam olarak uygulamaya çağırdı ve "Burada yapacağımız şey, Paris Anlaşması'nı yeniden müzakere etmek değil, vaadi eyleme dönüştürmek ve somut sonuçlar üretmektir" diye konuştu.

Xie ayrıca Çin'in enerji geçişi, metan emisyonlarının kontrolü ve karbon ticaretinde kaydettiği ilerlemeden de bahsetti.

Mısır'ın kıyı kenti Şarm El-Şeyh'te düzenlenen COP27, 18 Kasım'a kadar sürecek.