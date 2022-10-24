Çin Geleneksel Fermente Gıdalarının Hiperürisemi Tedavisine Yardımcı Olabileceği Keşfedildi

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'daki Chengguan bölgesine bağlı Nyangra kasabasında düzenlenen bir yoğurt yarışmasına sunulan ev yapımı yoğurtlar, 19 Ağustos 2017. (Fotoğraf: Chogo/Xinhua)

LANZHOU, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki Lanzhou Üniversitesi'ne göre, Çin'in geleneksel fermente gıdası Jiangshui'den elde edilen probiyotiklerin gut hastalığının önemli bir biyokimyasal temeli olan hiperüriseminin tedavisine yardımcı olabileceği bulundu.

Lanzhou Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi'nden araştırma ekibinin lideri ve aynı üniversitede profesör olan Li Xiangkai, araştırmada Jiangshui'den izole edilen fermentum GR-3 suşunun ürik asidi bozabildiğinin belirlendiğini söyledi.

Popüler bir geleneksel Çin yemeği olan Jiangshui, normalde fermente sebzelerden yapılıyor. Araştırma ekibi tarafından yapılan önceki bir çalışma, Jiangshui probiyotiklerinin farelerde hiperürisemi ve gut hastalığını hafifletebileceğini göstermişti. Araştırmacılar daha sonra Jiangshui'den izole edilen GR-3 suşu ile yoğurt yaptılar ve hiperürisemisi olan 120 gönüllü insan üzerinde iki aylık bir deneme gerçekleştirdiler.

Li şöyle konuştu: "Sonuçlar, Jiangshui yoğurdunun ürik aside karşı yüksek bozunma kapasitesi sergilediğini gösterdi. Dolayısıyla, Jiangshui'den izole edilen fermentum GR-3, hiperürisemi tedavisinde terapötik bir yardımcı araçtır ve ayrıca ağır metallerin birikimini azaltmaya yardımcıdır."

Çalışma sonuçları iScience ve bir dizi başka dergide yayınlandı.