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Çin, Gelecekteki İnsanlı Ay Görevini Açıkladı

Çin, Gelecekteki İnsanlı Ay Görevini Açıkladı
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Çin, İnsan Uzay Sempozyumu'nda yayınlanan bir video ile gelecekteki insanlı Ay görevine dair detayları paylaştı. Görev, insanlı gidiş dönüş, Ay yüzeyinde keşif ve insan-robot işbirliğine odaklanacak.

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. İnsan Uzay Sempozyumu'nda yayınlanan videodan kesitler

Çin, perşembe günü İnsan Uzay Sempozyumu'nda yayınlanan bir video ile gelecekteki insanlı Ay görevinin ayrıntılarını açıkladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, perşembe günü İnsan Uzay Sempozyumu'nda yayınlanan bir video ile gelecekteki insanlı Ay görevinin ayrıntılarını açıkladı.

Videoya göre Çin'in Ay'a insanlı iniş görevi, Dünya-Ay arasında insanlı gidiş dönüş, Ay yüzeyinde kısa süreli kalış ve insan-robot işbirliğine dayalı keşif gibi kritik teknolojilerde uzmanlaşmaya odaklanacak. Görev, iniş, gezinme, örnek toplama, araştırma ve Dünya'ya dönüş gibi bir dizi işlemi kapsayacak.

Çin 2030 yılına kadar Ay'a insanlı inişi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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