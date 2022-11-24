Çin, Gelecekteki Derin Uzay Araştırmaları İçin Plan Hazırladı

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Ay keşif programının baş tasarımcısı ve Çin Mühendislik Akademisi'nden akademisyen Wu Weiren, kısa süre önce verdiği bir röportajda, Çin'in gelecek 10-15 yıl içinde daha fazla derin uzay keşif misyonu gerçekleştireceğini söyledi.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Ay keşif programının baş tasarımcısı ve Çin Mühendislik Akademisi'nden akademisyen Wu Weiren, kısa süre önce verdiği bir röportajda, Çin'in gelecek 10-15 yıl içinde daha fazla derin uzay keşif misyonu gerçekleştireceğini söyledi.

Wu, Çin'in Ay keşif programının, Chang'e-6, Chang'e-7 ve Chang'e-8 dahil olmak üzere dört aşamasını planladığını kaydetti.

Bunlar arasında Chang'e-6, Ay'ın uzak tarafından örnek toplayıp Dünya'ya getirmeye hazırlanıyor. Wu, bunu başardığı takdirde insanlığın ilk kez böyle bir görevi tamamlamış olacağını belirtti.

Wu, "Chang'e-5, Ay'ın yakın tarafından 1.731 gram ay toprağı aldı. Chang'e-6'nın uzak taraftan daha fazla örnek toplayarak 2.000 gramlık bir hedefe ulaşacağını umuyoruz" dedi.

Baş tasarımcıya göre, diğer Ay misyonları arasında bulunan Chang'e-7, Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapacak ve güneş ışığı hiç görmemiş olan Güney Kutbu'ndaki mağaralarda su aramak için bir alçak uçuş gerçekleştirecek.

2028 civarında fırlatılacak olan Chang'e-8'nin ise, Chang'e-7 ile birlikte Ay'ın Güney Kutbu'ndaki bir bilimsel araştırma istasyonunun temelini oluşturacağını söyleyen Wu, bu istasyonda bir Ay yörünge aracı, bir iniş aracı, bir gezgin, bir uçan araç ve çok sayıda bilimsel cihaz bulunacağını da sözlerine ekledi.

Wu, "2035 yılına kadar uluslararası bir Ay bilimsel araştırma istasyonu inşa etmek ve ortak tasarım, ortak araştırma, bilimsel veri paylaşımı ve istasyonun ortak yönetimini gerçekleştirmek için diğer ülkelerle işbirliği yapmayı umuyoruz" dedi.

Wu'ya göre Çin, Ay keşif araçlarının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlaması beklenen veri aktarımı, navigasyon ve uzaktan algılamayı entegre etmek için Ay'da internet iletişimi kurma imkanlarını araştırıyor.

Wu, Çin'in küçük gök cisimlerine ilişkin olarak ise, önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde asteroit örneklemesi yapmayı planladığını ve Dünya'ya tehdit oluşturabilecek küçük gök cisimlerinin tespiti, bunlara karşı erken uyarı sistemi oluşturulması ve bunların yollarından saptırılmasına yönelik genel bir plana sahip olacak bir gezegen savunma görevi yürütmeye hazırlandığını söyledi.

Bu arada Çin, Mars'tan örnekler almayı ve Jüpiter ve Uranüs'ün gezegenler arası keşfini gerçekleştirmeyi de planlıyor. Wu, Güneşin keşfi ve Güneş sisteminin sınırlarına doğru bir keşif aracı gönderilmesinin de tasarlandığını söyledi.

Wu, "Ay ve Mars'a astronot göndermek için yaklaşık 4.000 tonluk bir ağır yük fırlatma aracı da geliştireceğiz" diye ekledi.