Çin Geçen Yıl 3,83 Milyon Hektar Orman Oluşturdu

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin, 2022 yılında toplam 3,83 milyon hektara ulaşan yeni ağaç dikilmiş orman alanı ile ağaçlandırma hedefine doğru yeni adımlar attı.

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin, 2022 yılında toplam 3,83 milyon hektara ulaşan yeni ağaç dikilmiş orman alanı ile ağaçlandırma hedefine doğru yeni adımlar attı.

Ulusal Yeşillendirme Komisyonu'nun Pazar günü açıklanan raporuna göre, ülkede ayrıca 2022'de ot ekimiyle 3,21 milyon hektar çorak otlak restore edildi.

Onlarca yıl süren ağaçlandırma çalışmalarının ardından Çin, dünyanın en büyük plantasyon ormanlarını yarattı. 1980'lerin başında yüzde 12 olan ormanlık alan bu çalışmalar sayesinde iki katına çıkarak geçen yıl yüzde 24,02'ye ulaştı.

Rapora göre ülkenin otlak bitki örtüsü oranı 2022 yılında yüzde 50,32'ye yükseldi.

Çin geçen yıl bitki örtüsünü iyileştirerek 1,85 milyon hektar kumlu ve taşlı arazi sorununu çözdü.

Orman ve otlaklar atmosferdeki karbondioksiti emen ve depolayan önemli karbon yutakları olduğundan, Çin'in yeşil hareketi aynı zamanda ülkenin 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etme hedeflerinin bir parçası.

Çin'de, bu Pazar 45. Ulusal Ağaç Dikme Günü kutlanıyor.