Çin, Gazze'ye Yardım Malzemesi Gönderdi

Filistin'in Mısır Büyükelçisi, Çin'in Gazze'ye gönderdiği yardım malzemeleri için teşekkür etti. Çin, konserve, bisküvi, süt, bal ve içme suyu gibi malzemeler içeren 8 adet tırı Mısır'a gönderdi.

ÇEKİM TARİHİ: 3 Aralık 2023

Yardım malzemeleri, tören ve yetkililerden çeşitli görüntüler

Filistin'in Mısır Büyükelçisi Diab al-Louh, çatışmaların yıktığı Gazze Şeridi'ne tam zamanında insani yardım malzemesi gönderen Çin hükümeti ve halkına, ülkesinin içten şükranlarını sundu.

Louh, Pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'de Çin'in yardım çalışmaları onuruna düzenlenen ve Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang ile Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar'ın da katıldığı törende söz konusu açıklamayı yaptı.

Louh, Gazze halkının insani felaketle boğuştuğu bir dönemde müşfik şekilde yardım eli uzatan Çin'e, Filistin yönetiminin ve Filistin halkının içten teşekkür ve saygılarını iletti.

Çin Büyükelçisi'nin verdiği bilgilere göre Çin kısa süre önce konserve, bisküvi, süt, bal ve içme suyu gibi yardım malzemeleri içeren 8 adet tırı Mısır'ın Ariş kentine gönderdi. Yardım tırları, Gazze'de birçok kişinin yaşam hattı olarak gördüğü Refah sınır kapısı üzerinden kıyı bölgesine aktarılacak.

Liao, İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana Çin'in sorumluluk sahibi büyük ülke rolünü aktif olarak üstlendiğini ve daha önce de Gazze'ye gıda, ilaç ve diğer acil insani yardım malzemelerini sağlayacağını duyurduğunu söyledi.

Liao ayrıca desteği için Mısır Kızılayı'na teşekkür etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)