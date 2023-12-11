Çin, Gazze'deki sağlık krizine müdahale çağrısı yaptı

Çin, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bölgede giderek büyüyen sağlık krizine müdahale edilmesi çağrısında bulunarak, çatışmadan çıkmanın temel yolunun iki devletli çözümden geçtiğini vurguladı.

CENEVRE, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bölgede giderek büyüyen sağlık krizine müdahale edilmesi çağrısında bulunarak, çatışmadan çıkmanın temel yolunun iki devletli çözümden geçtiğini vurguladı.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Xu, ateşkes sağlanması ve şiddete son verilmesinin aciliyetini vurguladı. Chen, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sağlık durumu hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu tarafından Pazar günü düzenlenen özel oturumda söz konusu açıklamayı yaptı.

Chen, Gazze Şeridi'nde yeniden alevlenen şiddet olaylarından ciddi endişe duyan Çin'in ilgili tarafları itidalli davranmaya, barış için fırsat yaratmaya ve halka barış ve istikrar getirmeye çağırdığını kaydetti.

Temsilci, Çin'in başta Filistin-İsrail meselesinde nüfuz sahibi ülkeler olmak üzere uluslararası toplumu kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin teşvik edilmesinde, ayrıca sivillerin geçim ve sağlık haklarının korunmasında sorumlu bir rol oynamaya çağırdığını söyledi.

Chen, sağlık krizinin çözülmesinin azami önem taşıdığını belirterek, sağlık personeli ve sağlık tesislerinin güvenliğini sağlamak üzere tüm tarafların hiçbir çabadan kaçınmaması gerektiğini vurgularken, Gazze'de acil ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanın sağlanması, yaralıların tedavisi ve nakli konusunda DSÖ ve diğer insani yardım kuruluşlarına destek vermeleri gerektiğini de kaydetti.

Chen, Filistin'in tıbbi altyapısını yeniden inşa etmesi ve halk sağlığını geliştirmesi için desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İki devletli çözümün mevcut krizden çıkmanın temel yolu olduğunu vurgulayan Chen, İsrail-Filistin barış görüşmelerinin bir an önce yeniden başlatılması, iki devletli çözümün somut ve tam olarak uygulanması ve Filistin halkının devlet olma, var olma ve geri dönüş haklarının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Son çatışma dalgasından itibaren Çin'in Filistin'e ve BM kuruluşlarına çeşitli kanallardan nakdi yardımda bulunup Gazze Şeridi'ne gıda ve ilaç tedariki sağladığını belirten Chen, Gazze halkının ihtiyaçlarına uygun olarak Çin'in acil insani yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi.