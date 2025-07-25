Çin, Gazze'deki İnsani Kriz İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

Çin hükümeti, Gazze'deki insani kriz karşısında endişe duyulduğunu belirterek, ilgili tüm taraflara ateşkes sağlama ve insani krizi hafifletme çağrısı yaptı.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'deki günlük basın toplantısında Gazze'de giderek derinleşen insani krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yaşananlar karşısında ciddi endişe duyduklarını dile getiren Guo, ilgili tüm tarafları mümkün olan en kısa sürede ateşkes sağlamaya ve insani krizi hafifletmeye çağırdı.

Sözcü Guo, "Çin, Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani krizin azaltılması, iki devletli çözümün uygulanması ve Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözülmesi için uluslararası toplumla işbirliğini sürdürecek." ifadesini kullandı.

Fransa'nın eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin Devletini tanıma kararı almasına ilişkin soruya da yanıt veren Guo, Gazze'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin üst düzey bir konferansı desteklediklerini dile getirdi.

Guo, "İki devletli çözüm, Filistin meselesinin çözümündeki tek geçerli yol." dedi.

Gazze"açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.