Çin, Gazze'de Kalıcı Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani felaketin hafifletilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Fu, BM Güvenlik Konseyi'nde çarşamba günü yaptığı konuşmada, 16 Mayıs'tan bu yana Gazze'deki askeri saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'in, yoğun nüfuslu bölgeleri tamamen yok ettiğini ve sadece son iki haftada 1.000'den fazla Gazzelinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Çatışmanın ne zaman sona ereceği, saldırıda kullanılan araçlarda sınır olup olmadığı, Filistin halkının bir kez daha evlerini kaybetmek zorunda kalıp kalmayacağı gibi soruların defalarca sorulduğunu kaydeden Fu, bu sorular karşısında Gazze'de kalıcı ateşkesin geciktirilemeyeceği ve İsrail'in tüm askeri operasyonlarını derhal durdurması gerektiğini kararlılıkla yinelediklerini ifade etti.

Fu, "İnsani felaketin hafifletilmesi en acil öncelik olmalıdır. İsrail ablukayı kaldırmalı, insani yardımlara erişimi yeniden tam olarak sağlamalı ve BM ve diğer uluslararası insani yardım kuruluşlarının yardım sağlama çalışmalarını desteklemeli" dedi.

Gazze ve Batı Şeria'nın Filistin Devleti'nin ayrılmaz parçaları olduğunu vurgulayan Fu, uluslararası toplumun, Gazze veya Batı Şeria topraklarının ilhakına yönelik her türlü girişime ve Gazze halkının zorla yerinden edilmesine güçlü şekilde karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Fu, "İsrail tarafı üzerinde önemli nüfuza sahip bir ülke olan ABD, adil ve sorumlu şekilde hareket etmeli ve etkili ve güçlü adımlar atmalıdır. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında birincil sorumluluğu üstlenmektedir. Çin, konseyin kalıcı ateşkesin teşvik edilmesi ve insani felaketin hafifletilmesi yönünde atacağı etkili adımları desteklemektedir" dedi.

İki devletli çözümün, Filistin sorununun çözüme kavuşturulmasında uygulanabilir tek yol olduğunu yineleyen Fu, uluslararası toplumun iki devletli çözüme yönelik siyasi süreci teşvik etmek için çabalarını artırması gerektiğini söyledi. Fu, "İki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin olarak haziran ayında düzenlenecek üst düzey konferansın iki devletli çözümün hayata geçirilmesi olasılığına yeni bir ivme kazandırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fu, Gazze'deki çatışmaların durdurulması, insani felaketin hafifletilmesi, Filistin sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için uluslararası toplumla ortak çaba göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.