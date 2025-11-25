Çin, Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Çağrıda Bulundu

GAZZE, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasının en önemli öncelik olduğunu söyledi.

Fu pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada Gazze'deki ateşkesin ilk aşamasına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını, Filistin ve İsrail arasında kalıcı barışınsa hala uzak olduğunu ve sivillerin acı çekmeye devam ettiğini belirtti.

Ateşkese rağmen şiddetli çatışmaların sürmesinden derin endişe duyduklarını kaydeden Fu, İsrail'in anlaşmayı 400'den fazla kez ihlal etmesi sonucunda Gazze'de 300'den fazla sivilin hayatını kaybettiğinin bildirildiğini vurguladı.

Gazze'deki insani durumun hala içler acısı olduğunu ve insani yardımların ulaştırılmasının önünde birçok engel bulunduğunu söyleyen Fu, "İsrail'e uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirme, tüm geçiş noktalarını açma, insani yardımların ulaştırılmasının önündeki kısıtlamaları kaldırma ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın ve diğer insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını sürdürmesini sağlama çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.