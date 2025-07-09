Çin, Gana'ya Modern Pazar Yeri İçin 30 Milyon Dolar Hibe Sağladı

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Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Çin'in Gana'nın Aflao şehrinde modern bir pazar yeri inşası için 30 milyon dolarlık hibe sağladığını duyurdu. Hibenin ekonomik faaliyetleri canlandırması ve bölgesel ticareti teşvik etmesi bekleniyor.

Çin, Gana'nın güneydoğusunda modern pazar yeri inşası için 30 milyon dolarlık hibe sağladı.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkenin Aflao şehrinde modern pazar yeri inşa edilmesi için Çin'in 30 milyon dolarlık hibe sağladığını bildirdi.

Ablakwa, hibe anlaşmasının Çin hükümeti adına Çin'in Akra Büyükelçisi Tong Defa, Gana adına ise kendisi tarafından imzalandığını belirtti.

Hibenin Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın geçen yılki seçim kampanyası sırasında verdiği söz doğrultusunda tahsis edildiğini kaydeden Ablakwa, "Yeni ve modern Aflao Pazarı, ekonomik faaliyeti canlandıracak, Ho ve Lome pazarlarını birbirine bağlayacak ve Batı Afrika'nın önemli ticaret merkezlerinden biri olan bu bölgedeki geçim kaynaklarını iyileştirecektir." ifadelerini kullandı.

Yeni pazar projesinin bölgesel ticareti teşvik etmesi ve yerel ekonomiye önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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