Çin-Gana İklim Zirvesi: Yeşil Dönüşüm İçin İşbirliği Artırılıyor

Çin ile Gana arasında iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm alanındaki işbirliğini artırmayı hedefleyen Çin-Gana İklim Zirvesi, Gana'da düzenlendi.

Gana'nın başkenti Akra'da ilk kez yapılan zirvede, iki ülke arasında iklim işbirliğini güçlendirme konusu ele alındı, görüşmelerin odağında yeşil finans, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma yer aldı.

Gana İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Devlet Bakanı İssifu Seidu, zirvede yaptığı konuşmada, iklim eyleminin ülkenin ulusal yönetimi, politika yönelimi ve kalkınma gündeminin merkezinde olduğunu belirtti.

Zirve sayesinde pratik, kapsayıcı ve dönüştürücü bir işbirliği modeli oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Seidu, "Gana, Çin ve tüm ortaklarla birlikte bu yolculuğun dayanıklılık, refah ve sürdürülebilirlik temelli olmasını sağlamaya hazırdır." dedi.

Seidu, politika diyaloglarının ötesinde, inovasyon ve yatırımların tanıtılacağı Gana-Çin İklim İş Forumu'nun kurulması önerisinde de bulunarak bu platform aracılığıyla Gana'nın, Çin'in Afrika ile daha geniş çaplı yeşil işbirliği için geçit sağlayabileceğini dile getirdi.

Çin'in Akra Büyükelçisi Tong Defa ise Çin'in küresel emisyon azaltma çabalarına aktif şekilde katıldığını ve Güney-Güney işbirliği çerçevesinde iklimle mücadelede gelişmekte olan ülkelere destek verdiğini söyledi.

Tong, Kasım 2024 itibarıyla Çin'in 42 gelişmekte olan ülke ile iklim işbirliği konusunda 53 mutabakat zaptı imzaladığını ve yaklaşık 100 azaltım ve uyum projesi yürüttüğünü belirterek "Bu çabalar, Afrika ülkeleri başta olmak üzere en az gelişmiş ülkeler, küçük ada devletleri ve diğer gelişmekte olan ülkelerin iklim direncini artırmasına katkı sağladı." diye konuştu.

Çin'in üç yılda Afrika ile Yeşil Kalkınma Ortaklığı kurmaya hazır olduğunu belirten Tong, Afrika'da 30 temiz enerji projesi yapmayı, erken uyarı sistemi kurmayı ve afet yönetimi ile biyolojik çeşitliliğin korunmasında işbirliği taahhüt ettiğini söyledi.