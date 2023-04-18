Çin, G7 Ülkelerine Tek Çin İlkesini Kesin Dille Destekleme Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu yineleyerek G7 ülkelerine tek Çin ilkesini kesin bir şekilde destekleme çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu yineleyerek G7 ülkelerine tek Çin ilkesini kesin bir şekilde destekleme çağrısı yaptı.

Wang söz konusu açıklamayı, Pazartesi günü olağan basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine yaptı.

Dünyada tek bir Çin olduğunu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin, Çin'in tümünü temsil eden yegane yasal hükümet olduğunu vurgulayan Wang, bu noktaların, tek Çin ilkesinin temel anlamını ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın anahtarını oluşturduğunu söyledi.

Wang, "İlgili ülkeler, Taiwan sorununun, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu kabul etmelidir" dedi.

Henüz birleşmemiş olsalar da ana kara ve Taiwan'ın tek ve aynı Çin'e ait olduğunu, Taiwan'ın, Çin topraklarının bir parçası olduğunu ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünün hiçbir zaman bölünmediğini kaydeden sözcü, Taiwan Boğazı'ndaki statükonun bu olduğunu vurguladı.

Taiwan'ın Çin'e dönüşünün, İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin önemli bir unsuru olduğunu kaydeden Wang, tek Çin ilkesinin desteklenmesinin, savaş sonrası uluslararası düzenin savunulması demek olduğunu belirtti.

Sözcü, "Gerçekler bir kez daha ortaya koymuştur ki, Taiwan'daki 'Taiwan bağımsızlığı' unsurlarının dış aktörlerle suç ortaklığı yapması sonucu ne yapıp edip ayrılıkçı bir gündem geliştirildi. Taiwan Boğazı'ndaki statükoyu değiştiren ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki gerilimin temel nedeni işte budur" diye konuştu.

Wang, Taiwan Boğazı'nda istikrarlı bir durumu sürdürmek ve bölgede barış ve huzuru korumak için, kesin bir dille tek Çin ilkesinin desteklenmesinin ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı faaliyetlerine karşı çıkılmasının şart olduğunu belirtti.

Wang, "Tek Çin politikalarının değişmediğini söyleyip bir yandan 'Taiwan'ın bağımsızlığı' ayrılıkçılarına göz kırpanlar, açık ve gizli şekilde onları destekleyenler ve hatta bu ayrılıkçılığa karşı çıkmayı 'statükoyu değiştirme' olarak niteleyenler, tek Çin politikasına bağlı kalmak yerine bu politikadan uzaklaşıyorlar ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı savunmak yerine tehlikeye atıyorlar. Hareketleri sorumsuzca" diye ekledi.