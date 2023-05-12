Çin: G7 Ekonomik Yaptırımlar Konusunda ABD'nin Suç Ortağı Olmaktan Kaçınmalı

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in ABD tarafından uygulanan ekonomik baskının kurbanı olduğunu belirterek, G7 ülkelerini ayrıcalıklı "küçük gruplarla" işbirliğini bırakmaya ve ekonomik baskıya suç ortaklığı yapmaktan kaçınmaya çağırdı.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in ABD tarafından uygulanan ekonomik baskının kurbanı olduğunu belirterek, G7 ülkelerini ayrıcalıklı "küçük gruplarla" işbirliğini bırakmaya ve ekonomik baskıya suç ortaklığı yapmaktan kaçınmaya çağırdı.

Cuma günkü olağan basın brifinginde konuşan Wang'ın ifadeleri, son zamanlarda basında çıkan, G7 üyelerinin Çin'e bir mesaj göndermek için "ekonomik baskıya" ortak tepki gösterecekleri yönündeki iddialara ilişkin bir soruya yanıt olarak geldi.

Sözcü, ekonomik baskılar söz konusu olduğunda, kınanması gereken ilk ülkenin aslında ABD olacağını söyledi. Wang, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını sürekli diline doladığını, ihracata yönelik kontrolleri suistimal ettiğini, ayrıca yabancı kuruluşlara karşı ayrımcı ve taraflı uygulamalarda bulunarak pazar ekonomisi ve adil rekabet ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi.

ABD'nin diğer ülkelere yönelik yaptırımlarına dair istatistiklere işaret eden Wang, 2021 mali yılı itibarıyla, ABD tarafından 9.400'den fazla yaptırımın uygulandığını kaydetti. Sözcü, ABD'nin dünyada yaklaşık 40 ülkeye, dünya nüfusunun neredeyse yarısını etkileyen tek taraflı ekonomik yaptırımlar uyguladığını ekledi.

G7'nin diğer üyelerinin de ABD'nin ekonomik baskısından ve zorbalığından kaçmakta zorlandığını belirten Wang, ABD'nin Japonya'dan Toshiba, Almanya'dan Siemens ve Fransa'dan Alstom'a baskı uyguladığını ve bu ülkelerin ABD müttefiki olduğunu hatırlattı.

Wang, "G7 zirvesi, gündemine ekonomik baskıyla başa çıkma konusunu alacaksa, önce ABD'nin yaptıklarını değerlendirmelerini öneririm" dedi. Sözcü, "Japon tarafı G7 zirvesine ev sahipliği yaptığında, aynı zamanda ABD'nin zorbalığına maruz kalan diğer üye ülkeler adına ABD'nin bazı adaletsiz davranışlarda bulunduğunu ifade edebilir mi? ya da en azından birkaç kelime de olsa doğruları söyleyebilir mi?" diye sordu.

Çin'in diğer ülkelerin uyguladığı ekonomik baskılara her zaman kararlı şekilde karşı çıktığını kaydeden Wang, G7 ülkelerini, açıklık ve kapsayıcılığın hüküm sürdüğü dönemlerin genel eğilimine uymaya, kapalı ve özel "küçük gruplarla" işbirliği yapmayı bırakmaya ve ekonomik baskıya suç ortaklığı yapmaktan kaçınmaya çağırdı.