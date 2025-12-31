Çin'in Fujian Sahil Güvenliği, Taiwan Adası Yakınlarındaki Sularda Kolluk Devriye Görevleri Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi salı günü Taiwan Adası açıklarında kolluk devriye görevleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, devriye görevinin doğrulama ve tanımlama, uyarı ve bölgeden uzaklaştırma, ziyaret, gemiye çıkma, arama ve el koyma gibi konulara odaklandığını ve bu tatbikatların kuvvetlerin bölgesel kontrol yeteneklerini test ettiğini söyledi.