Çin, Fiyat İstikrarını Sağlamak İçin İhtiyaç Maddeleri ve Enerji Arzını Daha Fazla Güvence Altına Alacak

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang'ın başkanlığında Salı günü toplanan Çin Devlet Konseyi yürütme toplantısına göre Çin, üretimi ve insanların yaşamlarını desteklemek amacıyla temel ihtiyaç maddeleri ile enerji tedarikini güvence altına almak ve fiyatlarını sabit tutmak için...

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang'ın başkanlığında Salı günü toplanan Çin Devlet Konseyi yürütme toplantısına göre Çin, üretimi ve insanların yaşamlarını desteklemek amacıyla temel ihtiyaç maddeleri ile enerji tedarikini güvence altına almak ve fiyatlarını sabit tutmak için daha fazla adım atacak.

Toplantıda, bu adımların Bahar Festivali sırasında yeterli piyasa arzının korunmasına yardımcı olacağı ve halkın tıbbi ürünler ve kışın ısınma talebini karşılayacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca, ülkenin gıda da dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını istikrara kavuşturmak için piyasa arzını yakından izleyip takviyede bulunacağı ve tahıl üretimini artıracağı belirtildi.

Enerji şirketlerinin, tıbbi ürün ve salgınla mücadele ürünleri üreticilerinin operasyonlarını desteklemek ve özellikle Bahar Festivali sırasında ülke genelinde lojistik faaliyetlerin sorunsuz yürütülmesini sağlamak için çaba gösterilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Toplantıya göre, ülke ihtiyaç sahiplerine vaktinde geçici fiyat sübvansiyonları sağlayacak, piyasa fiyatlarının denetimini artıracak ve fahiş fiyatlara ve istifçiliğe son verecek.

Öte yandan toplantıda, bu yılki Bahar Festivali'nin halkı memnun edecek şekilde geçmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığı vurgulandı.

Çin, göçmen işçilerin meşru hak ve çıkarlarını koruyup ücretlerini eksiksiz almalarını sağlayacak. Toplantıda bunun Kovid kaynaklı veya diğer zorluklarda bulunanlara yardımcı olacağı ve geçici bir rahatlama sağlayacağı da kaydedildi.

Toplantıda, ciddi kazaların önlenmesi için üretim güvenliğinin güçlendirilmesi, ulaşım, enerji, iletişim ve diğer altyapıların aşırı hava koşullarında bile güvenli bir şekilde işlevini yerine getirmesi gerektiği belirtildi.