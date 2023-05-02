Çin, Fırtınalara Yönelik Acil Durum Müdahalesini Etkinleştirdi

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi Salı günü, şiddetli sağanak yağışların önümüzdeki günlerde Çin'in orta ve doğusunda geniş kesimleri etkileyeceğini tahmin ederek, yağmur fırtınaları için dördüncü seviye acil durum müdahalesini etkinleştirdi.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou şehrindeki Humble Administrator's Garden'da turistler yağmurda nilüfer çiçeklerini inceliyor, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hang Xingwei/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi Salı günü, şiddetli sağanak yağışların önümüzdeki günlerde Çin'in orta ve doğusunda geniş kesimleri etkileyeceğini tahmin ederek, yağmur fırtınaları için dördüncü seviye acil durum müdahalesini etkinleştirdi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, Salı gününden Perşembe gününe kadar, şiddetli yağmurun Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaleti ve orta kesimlerde yer alan Hubei eyaletinden hareket ederek Henan, Shandong, Hebei, Shanxi, Anhui, Jiangsu, Hunan ve Jiangxi'ye yayılacağını söyledi.

Sağanak yağışlar Cuma gününden Pazar gününe kadar Zhejiang ve Fujian'a doğru hareket ederken, ülkenin kuzey kesimlerinde güzel hava geri dönecek.

Yüzey kasırgalarından etkilenen Yangtze Nehri ile onun kolu olan Han Nehri'nin birleştiği yerdeki bölgeler ve Çin'in kuzeyi, Çarşamba gününden Perşembe gününe kadar kuvvetli rüzgarlara maruz kalacak.

Meteoroloji uzmanları, Hebei, Henan, Hubei ve Anhui'de dağ taşkınlarına meyilli bölgelere giriş yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıca, 1 Mayıs tatili bitimindeki dönüş yolculuklarında yağmurlu hava nedeniyle artan yol güvenliği risklerine karşı gerekli hazırlıkların yapılması çağrısında bulunuyor.

Çin'in yağmur fırtınaları için dört kademeli bir acil müdahale sistemi var. Bu dört kademe içinde 1. Seviye, en şiddetli durumlarda başvurulan kademeye işaret ediyor.