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Çin Film Tüketim Yılı Başladı: Ekonomik Büyümeye Destek

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Çin'in başkenti Beijing'de, sinema sektörünü canlandırmak ve tüketici harcamalarını artırmak amacıyla 'Çin Film Tüketim Yılı' etkinliği başladı. Kampanya, geniş indirimler ve tanıtım faaliyetleri ile ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- "Çin Film Tüketim Yılı", Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Etkinlik sinemanın kültürel çekiciliğinden yararlanarak tüketici harcamalarını artırmayı ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.

Ulusal Sinema İdaresi'nin çeşitli kurumlarla işbirliği içinde düzenlediği kampanya kapsamında, sinema sektörüne yönelik kapsamlı tanıtım ve indirim kampanyaları gerçekleştirilecek.

Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin İnşaat Bankası, Çin UnionPay ve biletleme platformları Maoyan ile Taopiaopiao gibi önemli ortaklar, en az 1 milyar yuan (yaklaşık 138,8 milyon dolar) değerinde destek sağlamayı taahhüt etti.

Fonlar, özellikle yaz ve tatil sezonları gibi gişelerin yoğun olduğu dönemlerde indirimli sinema bileti sunmak için kullanılacak.

Bu adım, Çin'in kültürel tüketimi iç talebin temel itici gücü olarak konumlandırma stratejisini sürdürdüğü bir dönemde atıldı. 2024 yılı itibarıyla 90.968 sinema salonuyla Çin, dünyanın en büyük sinema pazarı konumunda bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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