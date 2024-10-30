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Çin, Filistin-Israil Çatışmasında Acil Ateşkes Çağrısında Bulundu

Çin, Filistin-Israil Çatışmasında Acil Ateşkes Çağrısında Bulundu
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Çin'in BM Ofisi Temsilcisi Chen Xu, Filistin-İsrail çatışmasında acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, büyük güçleri yapıcı bir rol oynamaya çağırdı ve insani hukukun uygulanmasını istedi.

Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve İsviçre'deki diğer Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Chen Xu, Filistin- İsrail çatışması konusunda acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, ilgili taraflar üzerinde nüfuz sahibi olan büyük güçleri yapıcı rol oynamaya çağırdı.

CENEVRE, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve İsviçre'deki diğer Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Chen Xu, tüm ülkelerin Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki siyasi taahhütlerini somut eylemlere dönüştürerek uluslararası insani hukukun evrensel ve tutarlı şekilde uygulanmasını sağlamaları gerektiğini söyledi.

Chen söz konusu açıklamayı Salı günü 28-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen 34. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı sırasında yaptı. Mevcut küresel insani durumun ciddiyetinin eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığının altını çizen Chen, tüm tarafların gerçek çok taraflılığı desteklemesi ve insanlık için küresel barış ve kalkınma davasını ortaklaşa ilerletmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin-İsrail çatışmasına da değinen Chen, acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının insani acıların hafifletilmesi açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, ilgili taraflar üzerinde nüfuz sahibi olan büyük güçleri yapıcı rol oynamaya çağırdı.

Chen ayrıca askeri operasyonlarda sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmamasının ve insani yardım kuruluşları ile çalışanlarının korunması için çatışma bölgelerinde insani yardıma güvenli ve engelsiz erişimin güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Temsilci, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere destek ve yardım sağlama konusunda daha büyük sorumluluklar üstlenmesi gerektiğini de belirtti.

Chen, Çin'in uluslararası insani hukukun korunması ve uygulanmasına yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünü, küresel insani yardıma aktif katılımını ve uluslararası insani yardım çabalarının savunucusu, katılımcısı ve katkı sağlayıcısı olarak sürdürdüğü tutarlı rolünü bir kez daha teyit etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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