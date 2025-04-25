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Çin, Filipinler ve ABD'nin Askeri İşbirliğine Karşı Çıktı

Çin, Filipinler ve ABD'nin Askeri İşbirliğine Karşı Çıktı
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Filipinler'in ABD ile askerî işbirliği yaparak bölgede provokasyonlar düzenlemesini eleştirdi. Bunun, bölge ülkelerinin ortak çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Filipinler'in provokasyon yapmak üzere ABD'yle gizli işbirliği yapması, bu bağlamda sözde devriye ve tatbikatlar düzenlemesi ve stratejik ve taktik silahlar konuşlandırmasının bölge ülkelerinin ortak çıkarlarına ciddi zarar verdiğini söyledi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, "Herhangi bir ülkenin bölgede askeri konuşlandırmasını güçlendirmesi ve Taiwan sorununu bahane ederek gerilim ve cepheleşmeyi artırmasına kesin şekilde karşıyız" dedi.

Zhang, Filipinler'e ilk kez bir gemi savar füze sisteminin konuşlandırıldığı yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bazı uzmanlara göre söz konusu sistem, Taiwan Boğazı'nda bir kriz çıkması halinde Bashi Kanalı'nın abluka altına alınması yönünde bir senaryo imkanı sunuyor.

Zhang, her zaman ülkeler arası askeri işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması ya da çıkarlarına zarar vermemesi ve bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atmaması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Sözcü, "Güney Çin Denizi, barış, işbirliği ve dostluk denizi olmalı" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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