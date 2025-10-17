Haberler

Çin, Filipinler Uçaklarını Uyardı: Provokasyonlara Son Verin

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao hava sahasına giren Filipinler uçaklarını izleyerek uyardı. Çin, Filipinler'in hava sahasına girişlerini egemenlik ihlali olarak değerlendiriyor ve provokasyonlara son verilmesi çağrısında bulunuyor.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, perşembe günü Çin'in Huangyan Dao hava sahasına giren 2 Filipinler uçağını yasa ve yönetmeliklere uygun olarak takip edip izleyerek uyardıklarını söyledi.

Liu, Filipinler tarafının, son zamanlarda çeşitli asılsız bahanelerle sık sık Huangyan Dao yakınındaki deniz ve hava sahasına yaklaşmak üzere uçaklar göndererek, Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal eden ve bölgesel barış ve istikrarı bozan provokasyonlarda bulunduğunu belirtti.

Liu, Filipinler'e ihlal, provokasyon ve tahriklerine ve köpürtme söylemlerine derhal son verme çağrısı yaptı.

Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu vurgulayan Liu, ulusal toprak bütünlüğü ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere Çin'in yetki çevresine giren sularda hak koruma ve kolluk faaliyetlerini yürütmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.