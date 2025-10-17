Çin, Filipinler Uçaklarını Uyardı: Provokasyonlara Son Verin

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, perşembe günü Çin'in Huangyan Dao hava sahasına giren 2 Filipinler uçağını yasa ve yönetmeliklere uygun olarak takip edip izleyerek uyardıklarını söyledi.

Liu, Filipinler tarafının, son zamanlarda çeşitli asılsız bahanelerle sık sık Huangyan Dao yakınındaki deniz ve hava sahasına yaklaşmak üzere uçaklar göndererek, Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal eden ve bölgesel barış ve istikrarı bozan provokasyonlarda bulunduğunu belirtti.

Liu, Filipinler'e ihlal, provokasyon ve tahriklerine ve köpürtme söylemlerine derhal son verme çağrısı yaptı.

Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu vurgulayan Liu, ulusal toprak bütünlüğü ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere Çin'in yetki çevresine giren sularda hak koruma ve kolluk faaliyetlerini yürütmeyi sürdüreceklerini ifade etti.