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Çin, Filipinler kara sularını ihlal etti

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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Çin, Filipinler kara sularını ihlal etti

Filipinler, Çin ordusuna ait bir geminin Sulu Denizi'nde Filipinler'in kara sularını ihlal ettiğini bildirdi.

Filipinler, Çin ordusuna ait bir geminin Sulu Denizi'nde Filipinler'in kara sularını ihlal ettiğini bildirdi.

Bangkok Post'un haberine göre, Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'e ait geminin 29 Ocak'ta Filipinler Donanmasının engellemesine rağmen Sulu Denizi'ndeki Cuyo Adaları ve Apo Adaları açıklarına ulaştığı ifade edildi.

Geminin 1 Şubat'a kadar söz konusu bölgede kaldığı belirtilen açıklamada, Çin gemisinin faaliyetiyle ilgili "Zararsız bir geçiş değildi ve Filipinler'in egemenliğini ihlal etti." ifadesi kullanıldı.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Ocak, Güncel, Haberler

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