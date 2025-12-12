Haberler

Çin, Filipinler'e ait hava araçlarını ihtilaflı Scarborough Sığı'ndan uzaklaştırdı

Çin, Scarborough Sığı çevresinde Filipinler'e ait hava araçlarının izinsiz girmesini gerekçe göstererek, bu araçları bölgeden uzaklaştırdığını bildirdi. Çin, Filipinler'e provokasyona son verme çağrısı yaptı.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde uçuş yapan Filipinler'e ait hava araçlarını bölgeden uzaklaştırdığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Cephe Komutanlığı Sözcüsü Tien Cünli, Filipinler'e ait hafif hava araçlarının, Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı sığın üzerindeki "hava sahasına" izinsiz girdiğini belirtti.

Hava araçlarının Çin hava ve deniz kuvvetleri unsurlarınca tespit ve takip edildiğini, uyarıldığını ve bölgeden çıkarıldığını aktaran Sözcü Tien, Filipinler'e Güney Çin Denizi'nde provokasyona yönelik eylemlere derhal son verme çağrısı yaptı.

Bölgenin Çin toprağı olduğunu savunan Tien, komutanlığa bağlı birliklerin teyakkuzda olduğunu, ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı koruyacağını vurguladı.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan deniz bendi Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüştü. Sürtüşmelerin ardından Çin, resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
500

