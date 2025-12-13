Haberler

Çin Sahil Güvenliği: Çin'in Xianbin Jiao Adası Yakınlarındaki Sulardaki Filipinler Gemilerini Uzaklaştırdık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'e ait gemilerin Güney Çin Denizi'ndeki Xianbin Jiao adası yakınlarında yasadışı balıkçılık yaparak provoke edici eylemlerde bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, egemenliklerini korumak adına gerekli önlemleri aldıklarını duyurdu.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, defaatle uyarıda bulunmalarına karşın cuma günü Filipinler'e ait çok sayıda geminin balıkçılık bahanesiyle Güney Çin Denizi'ndeki Çin'in Xianbin Jiao adası yakınlarındaki sulara girerek provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.

Liu, Çin Sahil Güvenliği'nin yasalara ve ilgili kurallara uygun olarak gerekli kontrol önlemlerini aldığını, uyarılar yaptığını ve gemileri uzaklaştırdığını belirtti.

Çin'in Xianbin Jiao adası ve çevresindeki sular da dahil olmak üzere Nansha Qundao üzerinde tartışmasız egemenliği olduğunu belirten Liu, Çin Sahil Güvenliği'nin ulusal toprak egemenliği ve deniz hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere Çin'in yargı yetkisi altındaki sularda hak koruma ve kolluk operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize

MHP'li Celal Adan'ın AK Partili kadın vekili fırçaladığı anlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
title