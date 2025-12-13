Çin Sahil Güvenliği: Çin'in Xianbin Jiao Adası Yakınlarındaki Sulardaki Filipinler Gemilerini Uzaklaştırdık

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, defaatle uyarıda bulunmalarına karşın cuma günü Filipinler'e ait çok sayıda geminin balıkçılık bahanesiyle Güney Çin Denizi'ndeki Çin'in Xianbin Jiao adası yakınlarındaki sulara girerek provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.

Liu, Çin Sahil Güvenliği'nin yasalara ve ilgili kurallara uygun olarak gerekli kontrol önlemlerini aldığını, uyarılar yaptığını ve gemileri uzaklaştırdığını belirtti.

Çin'in Xianbin Jiao adası ve çevresindeki sular da dahil olmak üzere Nansha Qundao üzerinde tartışmasız egemenliği olduğunu belirten Liu, Çin Sahil Güvenliği'nin ulusal toprak egemenliği ve deniz hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere Çin'in yargı yetkisi altındaki sularda hak koruma ve kolluk operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.