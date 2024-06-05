Çin, Filipinler'in İkinci Thomas Sığı'ndaki balık ağlarını kesti

Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında egemenlik ihtilafına konu olan İkinci Thomas Sığı çevresinde Çinli balıkçıların kurduğu ağları kestiğini ve kaldırdığını ileri sürdü.

Çin ajansı Xinhua'nın haberinde, İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler donanmasına ait Sierra Madre savaş gemisindeki görevli denizcilerin, Çinli balıkçıların resif çevresinde kurduğu ağları kaldırdığı bildirildi.

Haberin videosunda, Filipinli denizcilerin şişme botlarla balık ağlarını kestiği ve kaldırdığı görüntülere yer verildi.

Filipinler'in bölgede 2 bin metreden fazla balık ağına zarar verdiği, 15 Mayıs'tan bu yana 100 metreden fazla balık ağını kaldırdığı iddia edilen haberde, Çin Sahil Güvenliği'nin Çinli balıkçıların hasar gören ağlarını geri almasına yardımcı olduğu kaydedildi.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan Sierra Madre savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, resifteki gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.

İki ülke arasında yaşanan en son gerginlikte, Filipinler, Güney Çin Denizi'nde karaya oturan gemisindeki personeli için 19 Mayıs'ta uçakla havadan atılan yardım paketinin bir kısmına Çin tarafından el konulduğunu iddia etmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayınladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.