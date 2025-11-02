Haberler

Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki Ortak Devriyesine Tepki Gösterdi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Filipinler tarafından düzenlenen Güney Çin Denizi'ndeki ortak devriyenin bölgesel barışa zarar verdiğini açıkladı ve Filipinler'in bölgedeki rolünü eleştirdi.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Filipinler tarafından organize edilen ve bölge dışı ülkelerin de katıldığı Güney Çin Denizi'ndeki son "ortak devriyenin" bölgesel barış ve istikrara ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti.

Tian açıklamayı, Filipinler'in 30-31 Ekim tarihlerinde sözde "ortak devriye" düzenlemesinin ardından yaptı.

Sözcü, "Son gelişmeler, Filipinler'in Güney Çin Denizi konusunda sorun çıkaran ve bölgesel istikrarı bozan bir aktör olduğunu bir kez daha teyit ediyor" dedi.

Güney Harekat Komutanlığı'nın bu faaliyetleri yakından takip edip izlemek için güçlerini seferber ettiğini söyleyen Tian, Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmaya yönelik bu tür eylemlerin sıkı denetim altında tutulacağını ifade etti.

Tian, Güney Harekat Komutanlığı'na ait birliklerin yüksek alarmda olduğunu ve ulusal egemenlik ile denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
