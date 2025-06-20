Çin, Filipinler'i Güney Çin Denizi'ndeki İhlaller Konusunda Uyardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde yaptığı yasadışı faaliyetlerin sonuçsuz kalacağını belirterek, bölgedeki egemenlik iddialarını yineledi.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Filipinler'i Çin'in toprak egemenliğini ihlal etmeye yönelik her türlü girişimin sonuçsuz kalacağı konusunda uyardı.

Liu perşembe günkü basın toplantısında Filipinler'e ait gemilerin Güney Çin Denizi'ndeki son yasadışı faaliyetlerine karşı yasalara ve mesleki davranış kurallarına uygun olarak önlemler aldıklarını belirtti.

Sözcü, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki Nansha Adaları'ndan Banyue Jiao ve Jianzhang Jiao yakınlarına yasadışı operasyonlar yürütmek üzere pazar gününden çarşamba gününe kadar çok sayıda gemi gönderdiğini kaydetti.

Liu, "Filipinler'e ait gemiler balıkçılık faaliyetlerini koruma bahanesiyle sık sık yasadışı ihlal ve provokasyonlarda bulunarak Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrara zarar vermektedir" dedi.

Sözcü, Çin'in Banyue Jiao ve Jianzhang Jiao da dahil olmak üzere Nansha Adaları ve bunlara komşu sular üzerinde tartışılmaz egemenliğe sahip olduğunu vurguladı.

Liu, ülkenin ulusal egemenlik ve denizcilik haklarını korumak üzere yetkisi altındaki sularda düzenli kolluk kuvvetleri operasyonları yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Cilo Festivali'ne İran-İsrail savaşı engeli

İsrail-İran savaşı Güneydoğu'nun en büyük festivalini vurdu
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.