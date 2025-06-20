Çin, Filipinler Gemisini Karasularından Uzaklaştırdı

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Filipinler'e ait 3006 numaralı gemiyi ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak Huangyan Dao çevresindeki Çin karasularından uzaklaştırdıklarını söyledi.

Liu, cuma günü yaptığı açıklamada Çin'in mükerrer ikna çabaları ve uyarılarını göz ardı eden geminin, Huangyan Dao çevresindeki Çin karasularına yaklaşıp izinsiz girmekte ısrarcı olduğunu ifade etti.

Liu, Filipinler'e ait gemiyi bölgeden uzaklaştırmak için sözlü uyarılar, izleme, takip ve uzaklaştırma prosedürü ve tazyikli su ile uyarı atışları gibi kademeli olarak artan önlemler uyguladıklarını belirtti. Sözcü, olay yerindeki eylemlerinin tamamının profesyonel, standartlaştırılmış ve meşru şekilde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Söz konusu Filipinler gemisinin eylemlerinin Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve hem uluslararası hukuku hem de Çin hukukunun ilgili hükümlerini çiğnediğini vurgulayan Liu, Filipinler tarafının sık sık yaptığı provokasyon ve tacizlerin, Huangyan Dao'nun Çin'e ait olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini kaydetti.

Sözcü, Çin'in toprak bütünlüğü ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere yasalar uyarınca gerekli tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.