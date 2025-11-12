Çin, Filipinler'e Tayfun Yardımında Bulundu

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, kısa süre önce iki şiddetli tayfun atlatan Filipinler'e nakdi yardımda bulunarak acil yardım malzemeleri gönderdiklerini ve tayfunlardan etkilenenlerin evlerini bir an önce yeniden inşa etmelerini temenni ettiklerini söyledi.

Filipinler'de son birkaç hafta içerisinde etkili olan tayfunlar büyük can ve mal kayıplarına yol açtı.

Lin salı günkü basın toplantısında, "Hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyuyoruz ve tayfunlarda sevdiklerini kaybeden veya onlardan haber alamayan ailelere başsağlığı diliyoruz" dedi.

Çin'in bazı eyaletlerinin de kardeş eyaletler arasında kurulmuş kanallar aracılığıyla Filipinler'e yardım eli uzattığını belirten Lin, "Afetten etkilenenlerin bir an önce toparlanıp evlerini yeniden inşa etmelerini temenni ediyoruz" dedi.