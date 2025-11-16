Haberler

Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki Gerilimi Durdurmaları İçin Çağrıda Bulundu

Güncelleme:
Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde gerilimi artıran faaliyetlerine derhal son vermesini talep etti. Açıklamada, bölge dışındaki ülkelerle yapılan ortak devriyelerin barış ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin, Filipinler'den Güney Çin Denizi'nde olay çıkararak gerilimi tırmandırmayı derhal durdurmasını istedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli açıklamayı, Filipinler'in bölge dışındaki ülkelerle yaptığı ve bölgedeki barış ve istikrarı bozan sözde ortak devriyeleri nedeniyle yaptı.

Sözcü, komutanlığın cuma günü Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevi yapmak üzere bir bombardıman uçağı filosu görevlendirdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
