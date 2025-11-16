Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki Gerilimi Durdurmaları İçin Çağrıda Bulundu

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin, Filipinler'den Güney Çin Denizi'nde olay çıkararak gerilimi tırmandırmayı derhal durdurmasını istedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli açıklamayı, Filipinler'in bölge dışındaki ülkelerle yaptığı ve bölgedeki barış ve istikrarı bozan sözde ortak devriyeleri nedeniyle yaptı.

Sözcü, komutanlığın cuma günü Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevi yapmak üzere bir bombardıman uçağı filosu görevlendirdiğini belirtti.