Çin, Filipinler'e Ait Gemiyi Karasularına Girmesi Sebebiyle Uyardı

GUANGZHOU, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, 5 Mayıs'ta Çin'in Huangyan Dao adası açıklarındaki sulara izinsiz şekilde girmeye çalışan Filipinler'e ait bir gemiyi takibe aldıklarını, izlediklerini ve uyararak bölgeden uzaklaştırdıklarını söyledi.

Tian perşembe günü yaptığı açıklamada, "Söz konusu işlemler, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmüş, geminin Çin'in karasularına girmesi etkili şekilde engellenmiştir" dedi. Sözcü, operasyonun "profesyonel şekilde yürütüldüğünü ve meşru olduğunu" belirtti.

Tian, Filipinler tarafının konuya ilişkin açıklamasının gerçekleri görmezden geldiğini, kamuoyunun kafasını karıştırmayı amaçladığını ve uluslararası algıyı yanlış yönlendirmeye çalıştığını ifade etti.

"Huangyan Dao, Çin'in öz toprağıdır" diyen Tian, Filipinler tarafını "tüm ihlal, provokasyon ve yanıltıcı abartılı girişimlerine derhal son vermeye çağırdı.

Sözcü, komutanlığa bağlı kuvvetlerin yüksek alarm durumunu sürdürdüğünü ve Çin'in egemenlik ve denizcilik haklarını savunmak ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak üzere tam hazırlığa sahip olduğunu sözlerine ekledi.