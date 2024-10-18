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Çin, Fikri Mülkiyet Haklarını Güçlendirmek İçin Yeni Merkezler Açacak

Çin, Fikri Mülkiyet Haklarını Güçlendirmek İçin Yeni Merkezler Açacak
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Çin, fikri mülkiyet haklarının korunmasını güçlendirmek amacıyla 47 ulusal hızlı işlem merkezi inşa ediyor. Yeni merkezler, moda ve eğlence ile plastik ürün sektörlerine yönelik hızlandırılmış hizmetler sunarak tasarım patentlerinin tescilini kolaylaştıracak.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin'in fikri mülkiyet haklarının korunmasını güçlendirme çalışmaları kapsamında ülke genelinde ulusal düzeyde 47 adet fikri mülkiyet hızlı işlem merkezi inşa ettiği ya da ya da etmekte olduğu bildirildi.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi, Perşembe günü yaptığı açıklamada Zhejiang eyaletinin Linhai ve Yuyao şehirlerinde iki yeni merkezin kurulmasına onay verdiğini bildirdi.

İdareden bir yetkilinin verdiği bilgilere göre bu iki merkez, Linhai'deki moda ve eğlence sektörü ile Yuyao'daki plastik ürün sektörüne yönelik hızlandırılmış fikri mülkiyet koruma hizmetleri sunarak bu sektörlerdeki tasarım patentlerine yönelik başvuru ve tescil işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanmasını sağlayacak.

Yetkili, "Bu girişim, fikri mülkiyetlerin korumasına yönelik uzmanlaşmış bir yetenek havuzu oluşturulmasına yardımcı olacak, hızlı tüketim malları sektöründe fikri mülkiyet korumasının etkinliğini artıracak ve yenilik ve iş geliştirme için elverişli bir ortam yaratacak ve böylelikle küçük ve orta ölçekli özel işletmelerin büyümesini teşvik edecek" dedi.

Yetkili, söz konusu merkezlerin iki bölgeye olağanüstü tasarım yeteneklerini bu bölgelere çekeceğini, ürün tasarım düzeyini geliştireceğini, geleneksel endüstrilerin modernizasyonunu destekleyeceğini ve yüksek kaliteli ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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