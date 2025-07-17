Çin, Fikri Mülkiyet Alanında 80'den Fazla Ülkeyle Ortaklık Kurdu

Çin, Fikri Mülkiyet Alanında 80'den Fazla Ülkeyle Ortaklık Kurdu
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Çin, 14. Beş Yıllık Planı (2021-2025) kapsamında fikri mülkiyet alanında 80'den fazla ülke ve bölgeyle ortaklıklar kurduğunu duyurdu. Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi Başkanı Shen Changyu, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin, fikri mülkiyet alanında 80'den fazla ülke ve bölgeyle ortaklıklar kurdu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, fikri mülkiyet alanında 80'den fazla ülke ve bölgeyle ortaklıklar kurdu.

Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi Başkanı Shen Changyu salı günkü basın toplantısında Çin'in 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) döneminde fikri mülkiyet alanında kaydettiği ilerlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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