Çin, Fikri Mülkiyet Alanında 80'den Fazla Ülkeyle Ortaklık Kurdu
Çin, 14. Beş Yıllık Planı (2021-2025) kapsamında fikri mülkiyet alanında 80'den fazla ülke ve bölgeyle ortaklıklar kurduğunu duyurdu. Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi Başkanı Shen Changyu, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin, fikri mülkiyet alanında 80'den fazla ülke ve bölgeyle ortaklıklar kurdu.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin, fikri mülkiyet alanında 80'den fazla ülke ve bölgeyle ortaklıklar kurdu.
Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi Başkanı Shen Changyu salı günkü basın toplantısında Çin'in 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) döneminde fikri mülkiyet alanında kaydettiği ilerlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel