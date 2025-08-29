Çin, Fenol İthalatına Uygulanan Anti-Damping Vergilerini 5 Yıl Uzattı

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD, Avrupa Birliği, Güney Kore, Japonya ve Tayland'dan ithal edilen fenole uygulanan anti-damping vergilerini cuma gününden itibaren 5 yıl uzattı.

Yerli sektörlerin talebi üzerine Eylül 2024'te başlatılan anti-damping önlemlerinin gözden geçirilmesinin ardından alınan karar cuma günü uygulanmaya başlayacak.

Anti-damping önlemlerinin kaldırılması durumunda, söz konusu ürünle ilgili ithalatta dampingin kalıcı hale gelebileceği veya yeniden ortaya çıkabileceğini belirten bakanlık, bu durumun Çin'in yerli sektörlerine sürekli ya da yeniden zarar verme olasılığı bulunduğunu kaydetti.

Genel olarak endüstriyel malzemelerin üretiminde kullanılan önemli bir organik kimyasal hammadde olan fenol, çözücü, reaksiyon maddesi ve dezenfektan olarak da kullanılıyor. Fenolden sentetik elyaf, plastik, ilaç, pestisit, koku, boya, kaplama ve petrol arıtma sektörleri de yaygın şekilde yararlanıyor.