Çin FAW Grubu'ndan İlk Doğrudan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi Hizmeti Başladı

Çin'in önde gelen otomobil üreticisi Çin FAW Grubu'nun ürettiği yüksek kaliteli otomobil parçalarıyla yüklü bir tren pazartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'dan Avrupa'ya doğru yola çıktı. Böylece şirketin ilk doğrudan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres hizmeti başlamış oldu. (Fotoğraf: Xinhua)