Çin FAW Grubu'ndan İlk Doğrudan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi Hizmeti Başladı

Çin'in Changchun kentinden hareket eden otomobil parçaları yüklü yük treni, Çin FAW Grubu'nun ürettiği parçalarla Avrupa'ya doğru yola çıkarak ilk doğrudan hizmetini başlatmış oldu.

CHANGCHUN, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'dan hareket eden Çin FAW Grubu'nun ürettiği yüksek kaliteli otomobil parçalarını taşıyan bir Çin-Avrupa yük treni, 25 Ağustos 2025.

Çin'in önde gelen otomobil üreticisi Çin FAW Grubu'nun ürettiği yüksek kaliteli otomobil parçalarıyla yüklü bir tren pazartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'dan Avrupa'ya doğru yola çıktı. Böylece şirketin ilk doğrudan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres hizmeti başlamış oldu. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
