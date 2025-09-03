Çin, Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Kutluyor

Çin, Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda düzenlenen anma töreni ile kutladı.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ile faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri çarşamba sabahı Çin'in başkenti Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda başladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Şeref Kıtası top atışı eşliğinde Çin ulusal bayrağını meydanın ortasında yer alan Halk Kahramanları Anıtı'ndan göndere taşıdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
