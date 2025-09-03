Çin, Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Kutluyor

Çin'in başkenti Beijing'de, Japon saldırganlığına karşı direnç savaşının ve faşizme karşı dünya savaşındaki zaferin 80. yıldönümü etkinlikleri başladı. Kutlamalarda hava filosu ve devasa rakamlar ile mesajlar taşındı.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ile faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.

Çin Komünist Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu bayraklarını taşıyan bir hava filosu Tian'anmen Meydanı semalarında uçtu.

26 helikopterden oluşan bir başka filo ise zaferin 80. yıldönümünü simgeleyen devasa "8" ve "0" rakamları şeklinde düzen aldı.

Üç helikopter de sırasıyla "Adalet kazanır", "Barış kazanır" ve "Halk kazanır" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
