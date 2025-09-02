Çin, Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Kutlayacak

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek büyük kutlamalar, 3 Eylül sabahı saat 09.00'da Çin'in başkenti Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda başlayacak. Etkinlikte askeri geçit töreni de yer alacak.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, törende konuşma yapacak ve birlikleri denetleyecek.

Aynı gün saat 20.00'de Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Xi'nin de katılacağı bir gala düzenlenecek.

Törenler, Çin Medya Grubu ve Xinhuanet üzerinden canlı olarak yayımlanacak.