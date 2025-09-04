Çin, Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Hatıra Pullarıyla Kutladı

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak için Çin Posta İdaresi'nin bastırdığı hatıra pullarının minyatür bir sayfası, 3 Eylül 2025.

Çin Posta İdaresi, Zafer Günü anısına her biri 13 puldan oluşan toplam altı milyon pul seti ile beş milyon minyatür pul bastırdı. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)