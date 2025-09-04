Haberler

Çin, Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Hatıra Pullarıyla Kutladı

Çin Posta İdaresi, Japon saldırganlığına karşı direnişin ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünde toplam altı milyon hatıra pulu ve beş milyon minyatür pul bastırdı.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak için Çin Posta İdaresi'nin bastırdığı hatıra pullarının minyatür bir sayfası, 3 Eylül 2025.

Çin Posta İdaresi, Zafer Günü anısına her biri 13 puldan oluşan toplam altı milyon pul seti ile beş milyon minyatür pul bastırdı. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
