Çin Eximbank, Shanghai'da Üretimin Sürdürülmesini Desteklemek İçin Tahvil Çıkardı - Haberler

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'de devlete ait bir politika bankası olan Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank), Shanghai'da üretim ve işlerin yeniden başlamasına yardımcı olmak için 5 milyar yuan (yaklaşık 749,7 milyon ABD doları) değerinde finansal tahvil çıkardı. Tahviller, bir yıllık vade ve yüzde 1,79 faiz oranıyla bankalar arası tahvil piyasasında çıkarıldı. Abonelik oranı 4,62 katına ulaştı. Bankaya göre, toplanan fonlar Shanghai'da iş ve üretimin sürdürülmesini desteklemek için kullanılacak. Banka, bu yılın başından beri dış ticareti destekleme, pandemiyle mücadele çabaları ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yardım etme amaçlı bir dizi tedbir aldığını açıkladı. Kovid-19 vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak için iki ay uygulanan kapalı yönetim sonrasında Shanghai, 1 Haziran itibarıyla büyük ölçüde yeniden üretime geçerken, yaşam da normale döndü.

Xinhua / Güncel