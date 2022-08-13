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Çin Eximbank'ın Dış Ticaret Sektörüne Verdiği Kredi Yılın İlk Yarısında Arttı

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Çin Eximbank'ın Dış Ticaret Sektörüne Verdiği Kredi Yılın İlk Yarısında Arttı

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank), yılın ilk yarısında dış ticaret sektörüne geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 920 milyar yuan (yaklaşık 136,47 milyar ABD doları) kredi sağladı.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank), yılın ilk yarısında dış ticaret sektörüne geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 920 milyar yuan (yaklaşık 136,47 milyar ABD doları) kredi sağladı. Haziran ayı sonunda, bankanın dış ticaret sektörüne verdiği henüz geri ödenmemiş krediler bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 2,68 trilyon yuana çıktı. Banka, yılın ikinci yarısında kredi arzını aktif olarak teşvik edeceğini ve reel ekonomiye desteği artıracağını kaydetti. Çin Eximbank, Çin'in dış ticaretini, yatırımlarını ve uluslararası ekonomik işbirliğini destekleyen, devlet tarafından finanse edilen ve devlete ait bir politika bankasıdır.

Xinhua / Güncel

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