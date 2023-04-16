Çin Eximbank İlk Çeyrekte İmalat Sektörüne 44 Milyar Dolar Kredi Sağladı

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank) bu yılın ilk çeyreğinde ülkenin imalat sektörüne 300 milyar yuan (43,73 milyar ABD doları) kredi sağladığını açıkladı.

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank) bu yılın ilk çeyreğinde ülkenin imalat sektörüne 300 milyar yuan (43,73 milyar ABD doları) kredi sağladığını açıkladı.

Mart ayı sonu itibarıyla bankanın imalat sektörüne verdiği kredilerin toplamı, 1,62 trilyon yuanlık orta ve uzun vadeli krediler de dahil olmak üzere yaklaşık 1,9 trilyon yuana ulaştı.

Banka ilk çeyrekte, kilit öneme sahip işletmelerin modernizasyonu ve dönüşümünü destekleyerek, dış ticaret şirketleri ile küçük ve orta ölçekli imalat işletmelerine kredi desteğini artırdı.

Devlet tarafından finanse edilen ve devlete ait bir politika bankası olan Çin EximBank, Çin'in dış ticaretini, yatırımlarını ve uluslararası ekonomik işbirliğini destekliyor.