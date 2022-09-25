Çin Eximbank Dış Ticaret Sektörüne Verdiği Kredileri Artırdı

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank), 2022 yılının ilk sekiz ayında dış ticaret sektörüne geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,03 oranında artışla 1,25 trilyon yuan (yaklaşık 178,78 milyar ABD doları) kredi verdi. Ağustos ayı sonunda, bankanın dış ticaret sektörüne verdiği henüz geri ödenmemiş krediler geçen yıla kıyasla yüzde 18,23 oranında artarak 2,73 trilyon yuana ulaştı. Banka bu yıl, limanlar, rıhtımlar ve havaalanları gibi önemli dış ticaret bağlantılarına daha fazla kredi verildiğini bildirdi. Çin EximBank, Çin'in dış ticaretini, yatırımlarını ve uluslararası ekonomik işbirliğini destekleyen, devlet tarafından finanse edilen ve devlete ait bir politika bankasıdır.