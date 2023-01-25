Çin Eximbank Dış Ticaret Sektörüne Kredi Desteğini Artırdı

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank), 2022 yılında dış ticaret sektörünü desteklemek için daha fazla kredi desteği sağladığını açıkladı.

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank), 2022 yılında dış ticaret sektörünü desteklemek için daha fazla kredi desteği sağladığını açıkladı.

2022 yılı sonu itibarıyla, bankanın dış ticaret sektörüne verdiği geri ödenmemiş kredileri, yılın başına göre 470 milyar yuan artışla 2,87 trilyon yuan (yaklaşık 423,92 milyar ABD doları) oldu.

Bankanın yuan ve diğer para birimleri cinsinden geri ödenmemiş kredileri, 2022 yılının başına göre yüzde 12'nin üzerinde artışla geçen yılın sonu itibarıyla 5 trilyon yuanı aştı.

Çin EximBank, Çin'in dış ticaretini, yatırımlarını ve uluslararası ekonomik işbirliğini destekleyen, devlet tarafından finanse edilen ve devlete ait bir politika bankasıdır.