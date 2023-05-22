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Çin, Everest Dağı'na Bilimsel Keşif Gezisi Başlattı

Çin, Everest Dağı'na Bilimsel Keşif Gezisi Başlattı

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Çin'den toplam 170 bilim insanı Everest (Qomolangma) Dağı bölgesinde su, ekoloji ve insan faaliyetleri üzerine araştırmalar yürütüyor.

Çin'den toplam 170 bilim insanı Everest (Qomolangma) Dağı bölgesinde su, ekoloji ve insan faaliyetleri üzerine araştırmalar yürütüyor.

Araştırma, Çin'in Qinghai- Tibet Platosu'na düzenlediği ikinci kapsamlı bilimsel keşif yolculuğunun bir parçası olma özelliğini taşıyor.

Everest Dağı, "Dünya'nın Çatısı" ve "Asya'nın Su Kulesi" olarak bilinen Qinghai-Tibet Platosu'nda yer alıyor.

Çin, 6 yıl önce çevresel değişim mekanizmasını ortaya çıkarmak ve ekolojik güvenlik bariyer sistemini iyileştirmek üzere Qinghai-Tibet Platosu'nda ikinci bilimsel araştırmayı başlatmıştı.

Devam etmekte olan keşif yolculuğunun, Everest Dağı bölgesindeki iklim ve çevre değişikliğinin dünyanın diğer bölgeleri üzerindeki etkisini incelemek açısından büyük önem taşıdığına inanılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Tibet Güncel Haberler

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