Çin, Ev Mobilya Sektörü İçin Kalkınma Planı Yayınladı

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ev mobilyası sektörünün iç talebin artırılmasındaki önemli rolünü tam olarak yerine getirmek amacıyla, Pazartesi günü sektörün yüksek kaliteli kalkınmasını destekleme amaçlı bir plan yayınladı. Sanayi ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2025 yılına kadar farklı özelliklere sahip 15 üst düzey ev mobilyası endüstrisi kümesinin oluşturulmasının ve 500 akıllı deneyim merkezinin inşa edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bakanlık ve diğer üç devlet dairesi tarafından ortaklaşa yayınlanan planda, evde rahat, güvenli ve konforlu bir ortam ihtiyacını daha iyi karşılamak için yeşil, akıllı ve sağlıklı bir ev mobilyası geliştirilmesi amaçlı tedbirler ayrıntılı şekilde yer aldı. Planda, işletmelerin, kırsal pazarlarda bulunabilen ve yaşlı ile çocukların taleplerini karşılayan ürünler geliştirmeye teşvik edildikleri belirtildi.