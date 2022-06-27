Çin, Etkili Ekolojik Yatırımları Artıracak

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, ülke ekonomisini istikrara kavuşturma çabaları sürerken ekoloji ve çevre alanındaki yatırımların büyümesini teşvik etmek için çaba gösterilmesi çağrısı yaptı. Ülkenin 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) kapsamında hazırlanan 102 büyük proje içindeki ekolojik projeleri gerçekleştirmeyi hedefleyen bakanlık; hava, su, toprak kirliliği kontrolü, katı atık kirliliği kontrolü ve nükleer ve radyasyon güvenliği denetimi ile ilgili projelerde ilerlemeyi hızlandırma gereğini vurguladı. Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu'ya göre, planlama aşamasındaki büyük projelerin ön çalışma hızının artırılması ve mevcut projeler için de ayrıntılı inşaat programlarının netleştirilmesi gerekiyor. Bakanlık ayrıca, ekolojik ve çevre koruma projelerine verilen mali desteği daha doğru biçimde artırmaya yönelik tedbirlerin de altını çizdi.

Bakanlık, ekolojik ve çevre koruma projelerinin yanı sıra iklim değişikliği ile ilgili önemli ulusal projelerin de dahil olduğu proje rezervleri oluşturulacağını ve bu projelere daha doğru finansman eşleşmeleri yapılmasını sağlamak için çaba gösterileceğini söyledi. Çin Teknoloji Ekonomisi Derneği'nden Zhang Jianhong, proje rezervlerinin inşa edilmesinin finansal yatırımları yönlendirmek, arz ve talebi etkin bir şekilde koordine etmek, temel ekolojik ve çevresel sorunları çözmek ve yeşil kalkınmayı teşvik etmek için önemli olduğunu söyledi. Sanayi uzmanları, Çin'in, çevre koruma sektöründe altyapı inşaatına yönelik yatırımların istikrarlı bir şekilde büyümesinin teşvikine ve sektördeki finansal ve sosyal sermayeyi artırmak için yatırım kanallarının genişletilmesine odaklanacağını kaydetti.

Xinhua / Güncel